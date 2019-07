Sanremo: ecco il programma completo della 20ª edizione di Rock in the Casbah, appuntamento a San Costanzo dal 31 luglio

La locandina dell'edizione 2019 di Rock in the Casbah

È partito il conto alla rovescia per la 20ª edizione di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del Ponente. L'appuntamento è fissato dal 31 luglio al 3 agosto, sempre all'anfiteatro San Costanzo, nel cuore del centro storico di Sanremo.

Si parte mercoledì 31 luglio con Pepè Band, Mr Sleazy, Waste Pipes e Dobermann mentre per la seconda serata saliranno sul palco Max Rebaudo & Berben Band, Puglia, Nomoremario e KiwiBalboa. Al venerdì appuntamento con Ilaria Allegri, Geddo, Braschi, Deschema e il primo dj set di Adventures feat. James Falco.

Sabato il gran finale con Elso, il ritorno dei Meganoidi e il dj set della Obv Crew.

Tutte le serate sono a ingresso libero e iniziano alle 21.30.