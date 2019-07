Sanremo: doppio appuntamento tra luglio e settembre con le mostre a Santa Tecla per 'Forte d'Estate'

Scatta il 13 luglio il primo appuntamento per ‘Forte d'Estate’, la manifestazione a cura dell'associazione ‘Spazivisivi’ di Sanremo, che nasce dall'idea di avere un contenitore e uno spazio (il Forte di Santa Tecla), all'interno del quale si possano proporre delle mostre fotografiche di grande valenza culturale.

Nel corso dell'anno altre attività si svolgeranno nella struttura e in altri luoghi della città, a partire dal primo ‘Sanremo Photo Festival’, dal 27 settembre al 13 ottobre.

‘Forte d'Estate’ prevede quest'anno due mostre, la prima di Ivo Saglietti ‘Deir mar musa El-Habasci’, dal 13 luglio all'8 agosto e la seconda, dal 10 agosto al 1° settembre, ovvero ‘United Colors of America’, una mostra dedicata al periodo della grande depressione americana e del new deal, per la prima volta in Italia delle stampe a colori di quel particolare momento storico della vita americana.