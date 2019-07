Sanremo: domani appuntamento con Mauro Cirillo e l'incontro sul tema 'La regola delle 3 C'

'La regola delle 3 C' è il titolo dell'incontro in programma domani alle 20, al Circolo Zoè di via Carli 24 a Sanremo. Interviene Mauro Cirillo; ingresso libero.

Tre i diversi argomenti trattati: 'Come ci nutriamo', 'Come ci muoviamo' e 'Come pensiamo'. Saranno interessate pertanto, nei tre singoli casi, sfere chimiche, psichiche e fisiche. Mauro Cirillo è un wellness coaching, esperto di macrobiotica e terapie bioenergetiche naturali, integrazioni mirali e ripristino dell'equilibrio psicofisico.

La serata sarà presentata da Gabriele Kipewa. L'organizzazione e la promozione sono delle associazioni I Colori della Gioia, della quale è presidente Gioia Lolli, e Cold is Love.