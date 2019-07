Imperia: rassegna 'Un libro aperto', sabato ospite lo scrittore Alberto Schiavone

Sabato 13 luglio ad Imperia secondo incontro per "Un libro aperto", la nuova rassegna letteraria che si svolge da giugno a settembre 2019 nel cuore di Imperia Oneglia. Alle 21.15 sarà ospite in via Antica dell’Ospizio lo scrittore Alberto Schiavone, che presenterà il suo ultimo romanzo "Dolcissima abitudine" (Guanda, 2019).



Un libro aperto nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale SetteCinque, la Libreria Ragazzi e il Civ NuovOneglia allo scopo di dare vita a un evento culturale nel cuore della città. La rassegna si avvale della collaborazione di diverse associazioni e realtà culturali. Si ringraziano inoltre per la collaborazione la Pizzeria Agorà, il Bar Ligure e la Tipografia Nante. L’incontro di sabato è organizzato in collaborazione con il Festival Borgate dal vivo. L’autore dialogherà con Gaia Ammirati, giornalista.

Un libro aperto proseguirà il 18 luglio con Alessandro Perissinotto, il 26 luglio con Alessandra Chiappori. Il 3 agosto sarà a Imperia Simone Tempia, il 30 agosto Franco Borgogno (evento in collaborazione con Informare). A settembre, il 14, arriverà invece Jacopo Tomatis, per un evento in collaborazione con Imperia Musicale. In via di definizione le date di settembre che vedranno ospiti Giuseppe Conte e Luigi Maieron.