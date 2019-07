I migliori Scotch e Whisky: quali sono e dove comprarli online

Il whisky e lo scotch sono sicuramente tra le bevande alcoliche più ricercate al mondo, come confermano i dati annuali delle vendite, sia nei negozi fisici che negli e-commerce. Il consumo di queste bevande è diventato, nel corso del tempo, anche un fenomeno di costume, caratterizzando epiche scene di film e personaggi famosi che si sono accompagnati con la bevanda ambrata per eccellenza. Il whisky è sicuramente il superalcolico più bevuto e viene prodotto in numerose varianti in grado di soddisfare i gusti e le tasche di tutti. A prescindere dal tipo, il whisky viene distillato a partire dai cereali, o meglio dal malto, che dopo un lungo procedimento di distillazione diventa whisky che, però, per essere consumato necessita di essere invecchiato in botti almeno per tre anni. Anche l’invecchiamento è un procedimento abbastanza delicato e accorto, che viene ottenuto attraverso botti di legno di rovere americano o spagnolo. Sono proprio le botti a dare al whisky il gusto caratteristico finale, grazie agli aromi dei liquori che precedentemente hanno già caratterizzato le botti, vale a dire bourbon e sherry.

Single malt, blended o single barrel?

Il whisky, così come lo scotch, si presenta sotto diverse varianti che sono determinate da differenti lavorazioni o invecchiamento, oltre che dalla scelta delle materie prime. La vendita online di scotch e whisky è in grado di offrirci tutti i tipi di whisky in commercio e ci consente di accedere alle singole schede dei prodotti, così da rendere più semplice l’acquisto e valutare quale sia la tipologia più adatta ai nostri gusti. Il single malt è uno dei più apprezzati e viene prodotto, oltre che con il classico metodo dello scotch scozzese, anche con il procedimento americano che caratterizza la bevanda con gusti più forti e decisi. Johnnie Walker è sicuramente uno dei più noti single malt in circolazione e Lagavulin, Talisker, Glen Elgin, Caol Ila e Ardbeg lo accompagnano in questa categoria abbastanza ampia e che rappresenta anche la maggiore produzione percentuale di whisky al mondo. I blended rappresentano di certo l’elite nel mondo del whisky, la loro composizione è determinata dalla sapiente miscelazione di diversi single malt selezionati e il blending può essere fatto arrivando a miscelare fino a 50 tipi diversi di distillato. Anche in questa branca Johnnie Walker presenta una vasta varietà di whisky, dove non mancano, però, anche i “whiskey” americani e irlandesi, con il Roe & Co o Tullamore o prodotti dell’estremo oriente come il Kura e il Yamazakura. Il single barrel, invece, viene prodotto attraverso una sola distillazione e l’uso di una singola botte, senza alcuna miscelazione. Questi whisky sono prodotti generalmente in serie limitata e presentano un sapore che spesso varia da botte a botte. Tra i single barrel, il Nikka ed il Balvenie sono due soluzioni a un prezzo contenuto e dalla qualità eccelsa.

Perché acquistare online

Le tipologie di whisky e scotch, ovviamente, non si limitano a quelle che abbiamo elencato e l’acquisto online ci permette di accedere ad un catalogo estremamente corposo e ricco, tanto da consentirci di scegliere tra centinaia di prodotti diversi. Bastano pochi click per trovare il prodotto più adatto alle nostre esigenze e confrontare i prezzi; è possibile inoltre personalizzare la ricerca per prezzo, tipo o anni di invecchiamento, così da rendere più semplice la nostra scelta. L’aspetto più importante, però, è rappresentato dal prezzo che ci consente di accedere al migliore whisky ad un prezzo contenuto. È stimato che il 95% del whisky online è solitamente più economico rispetto ad altre soluzioni. Oltre al catalogo ed al prezzo acquistare online offre una certa sicurezza sulla privacy e la comodità di ricevere un prodotto direttamente a casa nel giro di pochi giorni.