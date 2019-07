Cresima: 5 consigli per una festa perfetta senza imprevisti

La Cresima è una tappa importante nella vita dei ragazzi: a differenza della Comunione questo sacramento arriva ad un'età più matura e vi è quindi una maggior consapevolezza da parte di chi lo riceve per la prima volta. La Cresima però è anche un'occasione per festeggiare insieme alla famiglia, ai parenti e agli amici: solitamente si organizza un rinfresco oppure un pranzo a seconda dell'ora, ma ci sono tante altre cose da considerare per rendere la festa davvero perfetta. Oggi vi diamo alcuni consigli per organizzare tutto al meglio ed evitare di dimenticare qualche dettaglio importante.

#1 Gli inviti

Una delle primissime cose a cui pensare quando si organizza una Cresima sono proprio gli inviti, che di norma dovrebbero essere consegnati almeno 1 mese prima della cerimonia. Se vogliamo fare le cose per bene, dobbiamo preparare degli inviti cartacei e consegnarli personalmente, ma nel caso di parenti lontani sono concessi anche gli invii per posta. Da evitare invece sono le e-mail, che sono sicuramente più pratiche ma poco formali per un'occasione importante come questa. Gli inviti possono essere realizzati a mano oppure acquistati e personalizzati successivamente, a seconda del budget che si ha a disposizione.

#2 Le bomboniere

Ecco un altro dettaglio fondamentale, che non bisogna mai sottovalutare. Fortunatamente oggi possiamo sbizzarrirci perché in commercio si trovano tantissime bomboniere per Cresima davvero originali e del tutto diverse da quelle classiche che rischiano di apparire banali. Quello che non deve mai mancare è il tradizionale sacchettino con i confetti, ma per il resto basta dare un'occhiata ai negozi online specializzati e si trovano delle idee davvero bellissime e particolari.

#3 Il ristorante o il buffet

A seconda del budget ma anche dell'orario della cerimonia, possiamo scegliere se organizzare un pranzo al ristorante oppure un buffet, meno impegnativo anche in termini economici. Questa infatti è sicuramente la voce di spesa maggiore da considerare nell'organizzazione della Cresima e se gli invitati sono parecchi forse conviene optare per un bel buffet. In tutti i casi, la cosa migliore da fare è sempre quella di chiedere più preventivi in modo da poter valutare le alternative e scegliere la più conforme al proprio budget.

#4 Il fotografo

Il fotografo non è sempre indispensabile, ma se volete fare le cose per bene potrebbe effettivamente essere una buona idea ingaggiare un professionista. L'alternativa è chiedere a qualche parente o amico di scattare delle fotografie durante la cerimonia e la giornata: di certo in questo modo si risparmia. Avere dei ricordi dell'evento è comunque importante per tutti quindi è meglio assicurarsi che ci sia qualcuno disposto a fare degli scatti fotografici!

#5 Il vestito

Uno dei problemi maggiori delle mamme è quello di trovare il vestito adatto per la cresima del proprio figlio o della propria figlia. A quest'età infatti i ragazzi vogliono avere voce in capitolo, quindi non è mai facile trovare un accordo sull'abito, che deve essere da cerimonia e su questo non ci sono dubbi. L'importante è ricordare che si tratta di una celebrazione religiosa e quindi bisogna rispettare un certo dress code, evitando gonne troppo corte, jeans strappati e look esageratamente moderni. Per un giorno, ci si deve vestire bene!