Santo Stefano al Mare: fumo da un bar nella notte, ma era l'antifurto di ultima generazione

Si è temuto per un incendio e, sul posto, sono stati subito chiamati i Vigili del Fuoco di Imperia ma, fortunatamente, si è trattato solo del fumo scatenato da un antifurto di ultima generazione.

I fatti sono avvenuti questa notte, al bar Garden di Santo Stefano al Mare. L’esercizio era chiuso ed alcuni passanti hanno notato del fumo uscire dal locale. Impauriti per un possibile incendio hanno chiamato il 115 ma, all’arrivo i pompieri hanno constatato che non si trattava di un incendio.

Non è da escludere, però, che l’antifurto sia scattato per il tentativo di qualche male intenzionato di entrare nel locale per rubare. Ora gli inquirenti si occuperanno del caso.