Sanremo: identificato l'uomo che ha forzato le ganasce della Municipale, dovrà pagare più di 500 euro per riavere l'auto

È stato identificato e raggiunto dalla Polizia Municipale l'uomo che ieri è riuscito a forzare le ganasce della Polizia Municipale per liberare la propria auto bloccata dagli agenti perché in divieto di sosta.

Si tratta di un moldavo la cui auto era stata bloccata e sanzionata perché in divieto. Ma, per cause da verificare, aveva con sé la 'chiave' per aprire le ganasce e liberare l'auto. Gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a identificarlo e fermarlo, ora dovrà pagare più di 500 euro tra sanzioni e risarcimenti per riavere indietro l'auto, posta sotto sequestro.