Sanremo: riunione per la scuola di corso Cavallotti, tre proposte del Comune. C'è anche l'opzione prefabbricati (Foto e Video)

Pur rimanendo l’emergenza, sembra esserci una schiarita per il futuro del plesso scolastico di corso Cavallotti a Sanremo dove, fino alla fine dell’ultimo anno, hanno trovato ‘casa’ il Liceo Turistico e la Media ‘Pascoli’. La conferma è arrivata dal Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, al termine di una lunga riunione che si è svolta questa mattina in Comune, insieme ai tecnici di palazzo Bellevue, ma anche con il Provveditore agli Studi, la Provincia ed il Sindaco di Taggia Mario Conio.

Si è trattato di una riunione alla quale hanno anche partecipato i dirigenti scolastici e tutti i soggetti interessati. “Viviamo una situazione di emergenza – ha detto il Sindaco – dopo aver ricevuto la precisa relazione degli uffici, nella quale si spiega cosa sia successo dal 2018 ad oggi. Dallo studio fatto, grazie ad un finanziamento statale da 1,5 milioni, abbiamo ricevuto verifiche statiche e sismiche allarmanti. Dal 20 giugno ci siamo attivati, chiudendo il plesso. Ci siamo subito attivati con gli Assessori Donzella e Pireri, facendo un lavoro enorme cercando possibili soluzioni, in edifici privati e pubblici ed anche in altre scuole. Fino ad ora abbiamo ricevuto solo dei no e difficoltà di ogni genere”.

Al momento la certezza riguarda lo spostamento del Liceo Turistico al mercato dei fiori, dove nascerà un vero e proprio ‘Polo Liceale’ ma solo da dicembre, visto che serviranno tempi non brevissimi per l’allestimento. “Per questo voglio fare un grande ringraziamento – ha detto Biancheri – alla Regione ed al Presidente Toti, che si è messo subito a disposizione per farci avere un finanziamento da 2 milioni di euro, oltre alla partecipazione del Comune. Ora stiamo partendo con le progettazioni e, proprio per questo, oggi sarà a Genova dai Vigili del Fuoco”.

Per quanto riguarda la Media ‘Pascoli’ c’è qualche problema in più perché il Comune ha avuto richiesta dai docenti di rimanere nella stessa zona e, soprattutto, mantenere unite le 13 aule necessarie: “Non è una cosa semplice – ha detto in merito Biancheri – perché siamo andati a vedere la nuova stazione, edifici comunali, uno in via Marsaglia dove però ci stanno solo 9 aule. Abbiamo proposto di dividere le aule ma non è stato accettato. Tutto questo senza dimenticare il fatto che siamo in attesa di risorse economiche per costruire due plessi scolastici nuovi, ma saranno disponibili solo nel 2020”.

Una delle soluzioni di cui si sta parlando è quella di un ‘prefabbricato’ da installare nella zona attigua al plesso scolastico che è stato chiuso. Il prefabbricato potrebbe essere utilizzato per circa un anno e, per questo, è stata indetta una riunione per lunedì prossimo: “Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici ed al Provveditore – ha terminato il Sindaco – di valutare le nostre proposte, ovvero dell’Istituto Colombo (spostando le aule in Valle Armea e facendo spazio a quelle della ‘Pascoli’), lo stabile in via Marsaglia o il prefabbricato. Lunedì pomeriggio si avrà la decisione finale”.

Le tempistiche per il prefabbricato ci sono, visto che potrebbe essere pronto per il 15 settembre mentre, per il Liceo Turistico, le aule potrebbero essere spostate da dicembre. Per 7 aule della scuola, queste troveranno spazio a Taggia, grazie alla disponibilità del Comune mentre si sta valutando di spalmare le altre nelle zone periferiche, tra settembre e dicembre.