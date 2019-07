Dopo 6 anni Sanremo riabbraccia la sua Bandiera Blu, il Sindaco Biancheri “Dobbiamo continuare a tutelare la nostra costa” (Foto e Video)

Sanremo celebra il ritorno della Bandiera Blu. Con la cerimonia di questa sera al Forte di Santa Tecla la città e l'amministrazione hanno salutato il ritorno del prestigioso vessillo che certifica la qualità del mare. Poco importano gli 'incidenti' che ogni tanto hanno provocato qualche estemporaneo divieto di balneazione, il mare di Sanremo è tra i migliori d'Italia e ora ne ha di nuovo la certificazione.

Il Sindaco Biancheri ha esaltato il lavoro degli uffici comunali, delle associazioni e dei gestori degli stabilimenti balneari: “E’ una serata importante per il nostro territorio, grazie ad un grande lavoro degli uffici e delle associazioni. E’ un momento di riflessione e ringraziamento per gli stabilimenti balneari per il lavoro che fanno ma, allo stesso tempo, vediamo cosa succede in Italia per il maltempo. Dobbiamo investire anche in questo secondo mandato, per dare un segnale a chi lavora sulla costa. I balneari vanno sicuramente più tutelati”.

Alla cerimonia ufficiale organizzata dal Comune hanno perso parte le maggiori autorità civili e militari cittadine e provinciali. Intanto in questi giorni le Bandiere Blu sono tornate a sventolare vicino alle spiagge cittadine.