Sanremo: 'leoni da tastiera' senza cervello fanno facile ironia e insultano la moglie di un uomo gravemente malato

Che schifo. Non c'è altra parola per descrivere il tenore dei commenti che alcuni nostri lettori (dei quali ci vergogniamo) hanno lasciato sotto la notizia pubblicata ieri riguardo al servizio di telelavoro offerto dal Comune di Sanremo.

“Per poter lavorare in mutande come vuole la tradizione” scrive il simpaticissimo Fabrizio G.; “Fancazzismo al cubo” aggiunge Davide B, convinto di far ridere qualcuno. Peccato che i due 'leoni da tastiera', la peggior specie umana del nostro tempo, non sappiano che il servizio di telelavoro è stato creato dal Comune di Sanremo per permettere a una donna di lavorare da casa mentre assiste il marito, gravemente ammalato e con una prospettiva di vita non certo rosea. Ecco, contenti?

Sarebbe bastato leggere l'articolo per saperlo ed evitare brutte figure ma, lo sappiamo, i 'leoni da tastiera' come Fabrizio e Davide hanno talmente poco cervello da permettersi di commentare senza leggere.

Ecco, speriamo di cuore che voi due siate contenti del servizio offerto alla comunità, di aver occupato il vostro posto nel mondo per insultare la moglie di un uomo in condizioni disperate che, invece di abbandonare il lavoro, chiede di poterlo fare da casa.

Dal canto nostro, siamo ben lieti di pubblicare questo articolo (anche se purtroppo la legge sulla privacy ci obbliga ad oscurare i cognomi) e continueremo a monitorare i commenti sotto ai nostri articoli per dare il giusto spazio a chi pensa di meritarlo con frasi a dir poco vergognose. I 'leoni da tastiera' sono la peggior specie e non siamo intenzionati a lasciarli agire liberamente.