Fervono i preparativi per la 28^ edizione del "Merano WineFestival", che si svolgerà dall’8 al 12 novembre 2019. Iniziative e incontri per conoscere le eccellenze della gastronomia italiana.

Si è aperta in questi giorni la vendita online dei biglietti giornalieri e degli abbonamenti alla 28^ edizione di Merano WineFestival, che si terrà dall’8 al 12 novembre prossimi a Merano. Un appuntamento quello del festival meranese che ha già riscosso grande interesse negli ultimi mesi, con un notevole successo di pubblico durante il tour europeo dei WineHunter Events.

Una serie di eventi che rappresentano un’opportunità unica per degustare vini e prodotti gastronomici italiani d’eccellenza, selezionati dal WineHunter e patron dell’evento Helmuth Köcher e dalle sue commissioni di degustazione che ne garantiscono l’alta qualità. Grande l’attesa anche l’uscita il prossimo 16 agosto della Guida The WineHunter Award e la pubblicazione dell’elenco dei 100 migliori vini italiani in tutte le categorie (rossi, bianchi, rosati, dolci e bollicine)

La 28^ edizione di Merano sarà ospitata nelle eleganti sale del Kurhaus, che accolgono The Official Selection – Wine, cuore dell’evento. Qui ci si caleà nella degustazione delle etichette italiane e internazionali selezionate dalle commissioni d’assaggio. Da non dimenticare la GourmetArena, un percorso di degustazione, tra eccellenze culinarie, birrifici artigianali, distillerie e consorzi di tutela, attraverso i sapori dell’Italia e del mondo, per celebrarne l’alta qualità. Non mancherà poi The Circle, lo spazio dedicato al racconto, all’intrattenimento e alla condivisione e la novità del Fuorisalone, che vedrà coinvolta l’intera città riproponendo in modi diversi la piacevole atmosfera di Merano WineFestival.

Per l’acquisto dei biglietti online: https://meranowinefestival.com/biglietti/