Sanremo: tasso investito a bordo strada, nessuno vuole intervenire e la carcassa rimane lì per ore

Alla nostra pagina Facebook ufficiale “SanremoNews” abbiamo ricevuto la segnalazione di un lettore in merito a uno spiacevole episodio avvenuto oggi a Sanremo.

Si tratta di un tasso investito e ucciso da un'auto con la carcassa che è rimasta sotto il sole per ore senza che nessuno, seppur interpellato, intervenisse.

“Un tasso investito da un'auto, la carcassa al bordo della strada - scrive il nostro lettore - ore 8.05 chiamo Amaie per segnalare e per rimuovere l'animale, ore 10.40 non vedendo nessuno richiamo. Mi dicono che non è compito loro e di chiamare il 112. Al 112 stessa musica. Mi passano il 118. Al 118 declinano la competenza. Bisogna chiamare il servizio veterinario”.

“Detto fatto - prosegue - li chiamo per sentirmi rispondere che è compito del Comune. A questo punto dico "chiamateli voi". A ogni passaggio lascio generalità e numero di telefono. Siamo quasi a mezzogiorno e il povero tasso è ancora lì, sotto il sole. Fra poco comincerà a puzzare. Avrei fatto prima a prenderlo e buttarlo nei rovi, qualche giorno di puzza ma meno fastidi”.