Sanremo: atti di vandalismo ai danni di mezzi parcheggiati, il pensiero del nostro lettore Simone

Un nostro lettore, Simone Grosso, ci ha scritto in relazione all’utilizzo delle telecamere del centro città a Sanremo, servite a denunciare un ragazzo reo di vandalismo contro alcuni scooter parcheggiati vicino a piazza Colombo:

“Devo dire mio rammarico che, purtroppo, questi episodi di vandalismo continuano: all'incrocio tra via Roglio e via Mentana, la notte tra il 6 ed il 7 luglio, due ragazzi han tirato giù il mio scooter ed un altro che si trovava vicino (entrambi regolarmente posteggiati), ovviamente defilandosi prima che io potessi raggiungerli in strada dopo essere stato svegliato di soprassalto. Questo atto di vandalismo ha causato al mio mezzo un danno superiore ai 1.000 eujro, ma quanto meno ora so che questi giovani irrispettosi della proprietà altrui possono essere trovati. Mi auguro di cuore che l'installazione di ulteriori telecamere possa diventare un deterrente sufficiente a prevenire atti di questo tipo”.