Chiusavecchia; canile "Gli Ulivi" questa settimana cerchiamo una casa per Darko

Darko è un magnifico Amstaff di 10 anni, di cui 9 passati in casa, è arrivato in canile per motivi non dipendenti da lui. È un cane allegro, molto dolce e affettuoso, sempre in cerca di contatto umano. Darko cerca qualcuno con esperienza, che sappia gestire la sua energia e che lo consideri un vero e proprio membro della famiglia!

Non è compatibile con i gatti e cani maschi, si può valutare con le femmine. Venite a conoscere questo bellissimo muso al canile ‘'Gli Ulivi'' presso Chiusavecchia (Imperia), Darko non vede l’ora di riempirvi di baci!



Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a Simonetta +39 347 741 5547