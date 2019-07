L’Agriturismo Antico Frantoio di Isolabona propone la degustazione di prodotti genuini e di eccellente qualità.

Sul fiume Nervia, nel piccolo paese di Isolabona, si trova l’Antico Frantoio, che fu costruito nel 1700 dalla famiglia Doria, inizialmente come mulino ad acqua, e poi come frantoio per le olive, dove venivano spremute con il procedimento a freddo.

Ristrutturata dalla famiglia Grillo, che ne è proprietaria da quattro generazioni, attualmente la struttura si presenta con diversi spazi in pietra a vista, con angoli ricreati che rappresentano il paese, con un piccolo frantoio e ampi locali sia all’esterno che all’interno.

La posizione sul fiume rende l’ambiente molto suggestivo, adatto a cene romantiche, e meta preferita per matrimoni di classe.

La cucina si basa sui prodotti del territorio, con proposte tradizionali, ma con interessanti spunti creativi. Le paste fresche sono fatte in casa, come i ravioli e le tagliatelle. Alcune specialità sono preparate con i prodotti della stessa azienda. Ottimo l’olio extravergine, le olive in salamoia e snocciolate, i pomodori secchi, e il patè, che si possono anche acquistare all’interno del locale.

La cantina presenta in particolare etichette locali, tra cui spicca da qualche anno il Rossese di produzione propria, che merita la vostra attenzione.

Il menù degustazione è proposto a 35 euro, tutto compreso. Il servizio è sempre cortese e professionale, le lingue parlate sono l’inglese e il francese.

L’Antico Frantoio è un ristorante della Tavolozza e si trova a Isolabona in via Molino, 41 - telefono n. 0184208485.

Dispone di un semplice ma essenziale sito www.frantoioligure.it. E’ aperto solo sabato e domenica ed è chiuso per ferie: da gennaio a marzo.