Ventimiglia: per i mesi estivi aperture serali al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Fino al 31 agosto il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia aprirà le proprie sale espositive con l'orario estivo che prevede, oltre alle consuete aperture diurne, aperture serali il venerdì dalle 21 alle 23.

Sarà possibile usufruire di visite guidate tematiche che permetteranno di scoprire la storia e le caratteristiche dei reperti esposti provenienti dalla città romana di Albintimilium e, al piano al di sotto della terrazza, il nuovo percorso espositivo dedicato alla storia della Ridotta dell'Annunziata, ai monumenti che l'hanno preceduta e alla Valle delle Meraviglie. Il Museo offrirà durante l'estate anche la possibilità di partecipare, su prenotazione, ai laboratori didattici aperti ai più giovani (dai 6 ai 99 anni), residenti e turisti, per attività ludico-istruttive ispirate dal percorso museale. Inoltre i piccoli visitatori, e anche i “meno piccoli”, potranno scoprire e cimentarsi nei giochi dei bambini dell'epoca romana.

In occasione delle serate di Mediestate del 1° al 2 agosto prossimo, organizzate dall'Ente Agosto Medievale, il Museo aprirà le proprie sale in orario serale dalle 20.30 alle 23.30 organizzando per ogni appuntamento una specifica visita guidata a tema: giovedì 1 agosto, “Il potere nell'antica Roma attraverso la lettura di alcuni reperti”, venerdì 2 agosto, “Le fiabe del MAR” tra fantasia e storia una visita diversa alle sale del Museo.

Il Museo ogni seconda e quarta domenica del mese, nell'ambito del progetto SIMUVETour organizzato in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia, sarà visitabile dalle 10.30 alle 17 usufruendo del bus navetta gratuito in partenza dal centro città, in concomitanza con l'arrivo della navetta saranno disponibili visite guidate e attività didattiche per i piccoli partecipanti.