Sanremo: prime anticipazioni sulla 20ª edizione di Rock in the Casbah tra la grafica originale di Giuseppe Palumbo, due dj set e il ritorno dei Meganoidi

San Costanzo a Rock in the Casbah

L’inizio di agosto, per chi ama la musica live, porta con sé l’imperdibile appuntamento con Rock in the Casbah. E il 2019 segna una data speciale per il festival rock più longevo del Ponente che compie 20 anni. Una rarità in un modo degli eventi sempre più precario.

L’edizione 2019 andrà in scena dal 31 luglio al 3 agosto sempre a San Costanzo, nell’anfiteatro naturale al centro della città vecchia. Molte le novità e le prime anticipazioni sull’edizione che marca i 20 anni per il progetto nato nel 2000 da un’idea della Ratamacue Band.

La prima novità riguarda la grafica. La locandina di Rock in the Casbah (e anche quella di Bravo Jazz) è stata realizzata dalla prestigiosa firma di Giuseppe Palombo, la firma più prestigiosa di Diabolik. Un regalo possibile grazie alla mediazione di Larry Camarda, ‘papà’ di Rock in the Casbah e fumettista di fama internazionale.

Gli headliner della ventesima edizione saranno i Meganoidi, già ospiti del festival nel 2004. L’idea è proprio quella di rievocare quel sabato di 15 anni fa, forse la serata più partecipata nella storia di Rock in the Casbah. Un ritorno che farà piacere a chi c’era, ma anche alle nuove generazioni che hanno conosciuto solo nei dischi la produzione dei Meganoidi.

E il pensiero al passato del festival sarà anche in apertura. Al mercoledì tutto si aprirà con un pezzo di Stefano Minutolo, indimenticata chitarrista della Ratamacue, risuonato e prodotto in una veste nuova grazie al lavoro di Fulvio Gaslini.

La ventesima edizione di Rock in the Casbah vedrà anche un grande spazio alla musica elettronica. Sia il venerdì che il sabato le serate saranno chiuse da due dj set per far ballare la ‘casbah’ dopo il live.

Infine il capitolo letterario. Da qualche giorno, dopo la presentazione a Santa Brigida, è in vendita il libro “Un sogno lungo vent’anni”, ideato da Larry Camarda per ripercorrere la storia di Rock in the Casbah tra ritagli di giornale, foto e racconti di chi ha sempre amato quell’appuntamento di inizio agosto a San Costanzo.

Anche quest’anno SanremoNews sarà media partner di Rock in the Casbah e seguirà i quattro giorni della manifestazione con servizi, interviste e approfondimenti dall’anfiteatro San Costanzo.