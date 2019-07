Primo spettacolo dell’estate nelle frazioni, il tour di Keet & More domani tocca Diano Gorleri

Prosegue a ritmo serrato il calendario delle manifestazioni estive di Diano Marina. Nella serata di domani, mercoledì 10 luglio, è in programma il primo spettacolo estivo nelle frazioni. Presso l’area eventi di Diano Gorleri, avrà luogo, a partire dalle ore 21, il concerto della band Keet & More, composta da Luca Del Rosso (vocals and harmonica), Lorenzo Spinato (rhythm guitar and bass drum e Mario Rea (lead guitar).

Quella di Diano Marina per il gruppo romano è una tappa dell’Overalls Summer Tour, con circa 50 date in tutta Italia, anche all’interno di importanti rassegna, come il Reset Festival di Torino, grazie anche alla loro importante agenzia, vale a dire Aloha Booking & Management, che da due anni ha preso in carico il progetto che unisce chitarre acustiche, armonica e grancassa.

Il trio (nato nel 2016 per unire la passione per il country americano e lo skiffle inglese) è reduce dall’esibizione di Bracciano e nei prossimi giorni sarà protagonista a Segrate, Asti e Pinerolo. La band propone brani inediti che si contraddistinguono per l’ironia e un dirompente sarcasmo.

I generi sono quelli del country-skiffle e dello speed western.. Dall’incontro di chitarre acustiche, armonica e grancassa nascono i primi brani

L’organizzazione della serata è curata dal Circolo Ricreativo Gorlerese in collaborazione con il Comune di Diano Marina.

Oggi (martedì 9), intanto, va in scena il secondo sei appuntamenti di Diano for Kids. Sul Molo delle Tartarughe ad accogliere il giovane pubblico saranno i Power Rangers, per una serata da veri supereroi, e tanti gadget.

Dalle 19 alle 21 è prevista la Ranger School, con aree gioco e attività per diventare guerrieri Ninja. Alle 21.30 avrà inizio il Power Rangers Show, impegnati in una sfida per difendere il pianeta. Al termine l’immancabile incontro e le foto con i beniamini.

Le manifestazioni di Diano Marina nella settimana 8-14 luglio

Lunedì 8 (ieri)

Balliamoci l’estate

Molo delle Tartarughe, ore 21.30

musica e animazione con Gianni Rossi

Martedì 9

Diano for kids - Arrivano i Power Rangers

Molo delle Tartarughe, ore 19 (prima parte) e 21.30 (seconda parte)

animazione e spettacolo per bambini

Mercoledì 10

Concerto della band Bad Keet & More

Circolo Ricreativo Gorlerese, ore 21

Visita guidata sul territorio

Palazzo del Parco, ore 21 (ritrovo)

percorso storico-artistico cittadino

Diano sottoMarina - Biosnorkeling: un’avventura a pochi passi dall’ombrellone

piazza Martiri della Libertà, ore 21.30

foto e video del nostro mare

Balliamoci l’estate

Molo delle Tartarughe, ore 21.30

musica e animazione con Gianni Rossi

Giovedì 11

Giovedì Bimbi - Oniveres e Sharon

piazza Martiti della Libertà - ore 21.30

spettacolo per bambini - magìa, fachirismo e grandi illusioni

Venerdì 12

Balliamoci l’estate

Molo delle Tartarughe, ore 21.30

musica e animazione con Gianni Rossi

Sabato 13

Aperitivo al Museo - Brindando con Diana

Palazzo del Parco, ore 18.30

visita e degustazione prodotti tipici

Domenica 14

Diano Cover - Ronnie Jones & The Nite Life

Molo delle Tartarughe, ore 21.30

concerto blues, soul, rhythm & blues

Per maggiori informazioni:

- Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

- Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it