Nina & Simone tornano al Casinò di Sanremo venerdì 12 e domenica 14 luglio

Il duo musicale Nina & Simone, composto dalla cantante Nina Skjerpen e da Simone Medagliani al sassofono e tastiere, tornano ad esibirsi al Roof Garden del Casinò di Sanremo dalle ore 20 alle 23. La coppia, che si esibisce nelle più raffinate location del Ponente Ligure, propone un repertorio elegante di canzoni internazionali che spaziano dal pop al jazz e al latin: sono grandi fan di Sade, di cui eseguono diversi pezzi, e amano altresì reinterpretare brani celebri riproposti in chiave musicale diversa. Il nome del loro duo, il cui grande affiatamento musicale nasce anche dal fatto di essere sposati da 25 anni, li lega alla celebre cantante Nina Simone, della quale eseguono alcune canzoni indimenticabili.

Hanno in repertorio anche celebri duetti eseguiti con voce e sax, tra cui Perfect, Acqua e sale, Shallow, Vivo per lei. Nina ha una voce morbida e suadente, in grado di passare da brani delicati come Fiore di maggio di Concato ad altri più energici e impegnativi come My way di Sinatra.Simone la accompagna alle tastiere, alternandosi al sax tenore, e propone anche interpretazioni di brani solo sassofono di atmosfera jazz, blues, soul e pop.

Saranno anche questa volta in grado di creare la giusta armonia per una serata raffinata e piacevole.