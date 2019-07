L’Orchestra Sinfonica di Sanremo vicina al terzo aumento consecutivo del contributo da parte del Ministero

Buone notizie per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Questa mattina è arrivata a Palazzo Bellevue la conferma, per ora in via ufficiosa, del nuovo aumento del contributo economico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Si tratterebbe del terzo incremento consecutivo per l’istituzione culturale sanremese.

“Il Ministero ha dato un giudizio positivo sul progetto - ha commentato il direttore Giancarlo De Lorenzo - per questioni di bilancio possiamo dare poche risorse al comparto artistico e dobbiamo inventare attività che diano vita a progetti interessanti”.

Nel 2017 la Sinfonica di Sanremo ha ottenuto 696 mila euro, nel 2018 770 mila, mentre per il momento non è ancora certo a quanto ammonterà l’aumento per il 2019. Si sa che il Ministero ha previsto una soglia di sbarramento del 10%, ma la somma sarà modulata in base a una serie di parametri basati anche sulle altre città che hanno accesso ai contributi.

L’aumento del 2019 è basato sui parametri per il valore artistico della Sinfonica, in totale sono 28 i punti valutati dal Ministero.