Atletica Leggera: giovedì gustoso antipasto dell'Herculis 2019 con il salto triplo al Port Hercule di Monaco

Le gare del meeting di atletica Herculis EBS 2019 (allo Stade Louis II di Monaco, venerdì prossimo) cominceranno... giovedì. E' infatti confermato l'appuntamento delle 19 di giovedì al Port Hercule di Monaco con il salto triplo femminile. Un appuntamento insolito, in piena città, per coinvolgere ancor più Montecarlo e il Principato.



In gara tra yacht e grattacieli le stelle mondiali, come Catherine Ibarguen, campionessa olimpica e detentrice del record della IAAF Diamond League (15,31 m., ottenuto proprio a Monaco), la campionessa mondiale in carica Yulimar Rojas, che ha la miglior performance dell'anno con 15,06 m. e la campionessa europea in carica Paraskevi Papachristou (14,51 m quest'anno). Da seguire anche la nizzarda Rouguy Diallo, che tenterà di avvicinare il proprio personale di 14,31 m.



I tesserati alla Federazione Italiana Atletica Leggera potranno usufruire della straordinaria opportunità di assistere gratuitamente al meeting Herculis EBS 2019, inviando la scansione della tessera in corso di validità. In alternativa potranno recarsi direttamente alla biglietteria dello stadio, nelle ultime 3 settimane prima del meeting, con identiche modalità. I posti vengono assegnati nel limite della disponibilità.