‘Area Sanremo Tour’ sparisce anche da Facebook: la pagina è diventata ‘Italian Stage Music Tour’, marchio di proprietà Anteros

Quest’anno niente Area Sanremo Tour e anche dai social spariscono le tracce del format che, in tutta Italia, cercava nuovi talenti da portare al Festival di Sanremo.

Il tempo stringe e sembra ormai ufficiale l’addio al programma di audizioni nazionali, tanto che Anteros, la società che ha prodotto il tour di Area Sanremo negli anni scorsi, ha cambiato nome alla pagina Facebook ufficiale del Tour: ora si chiama ‘Italian Stage Music Tour’.

Il format è di proprietà di Anteros che, a quanto si intuisce dal cambio di nominativo della pagina, ha intenzione di creare un nuovo tour in giro per l’Italia, ma slegato da Area Sanremo e, probabilmente, anche dal Festival.

La modifica della pagina social, seppur azione virtuale e apparentemente di poco significato, è un ulteriore tassello in un periodo nel quale le cose non sembrano andare al meglio in tema Festival. Area Sanremo è ancora un punto all’orizzonte, Sanremo Giovani è stato ridotto a una sola serata e Antonella Clerici potrebbe perdere la conduzione di Sanremo Young. Si attendono novità dalla prossima spedizione romana del sindaco Alberto Biancheri e dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni.