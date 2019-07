Giocare in rete con le slot machine è ormai una tendenza, con Book of Ra 6 è molto più coinvolgente

Le slot rappresentano per ogni player, rispetto ad altri intrattenimenti digitali, una possibilità concreta di trascorrere molto tempo in modo divertente. In rete avrai la possibilità di giocare con tutti i migliori prodotti disponibili a livello internazionale e tra questi Book of Ra 6 che è sicuramente uno di quelli di maggior successo. Questa slot è diventata in poco tempo uno dei giochi più popolari della rete che fa divertire milioni di giocatori in tutto il mondo.

Se desideri vivere un'avventura ripercorrendo la storia dell'antico Egitto, questo gioco è adatto a te. Il gioco è ambientato tra le piramidi in Egitto e il protagonista è un esploratore avventuroso, sullo stile di Indiana Jones, che va alla ricerca di un oggetto potentissimo, il Libro di Ra. Per entrare nel vivo dell'avventura ti basterà accedere ai rulli di Book of Ra 6 e andare alla scoperta di antiche divinità e geroglifici e altri oggetti tipici della civiltà dell'Antico Egitto.

Una volta che ti sarai immerso in questo viaggio vestendo i panni di questo impavido esploratore archeologico, andrai alla scoperta di tunnel segreti dove sono custoditi sarcofaghi antichi e la tomba del dio più potente di questa civiltà, Ra, il dio del sole. Questo gioco consente ai players di vivere un'esperienza incredibile, ma attenzione a non cadere preda dei sortilegi del dio Ra. Per giocare in modo sicuro e al tempo stesso divertente, tentando la fortuna, Book of Ra 6 è disponibile su diverse piattaforme certificate AAMS.