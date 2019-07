Sanremo: turista tedesco riesce a rimuovere da solo le ganasce dopo il parcheggio in divieto e fugge via, ora è ricercato (Foto)

Aveva probabilmente una chiave ‘autocostruita’ per rimuovere le ganasce e così si è liberato del blocco che era stato installato dalla ditta chiamata dalla Polizia Municipale. Incredibile ma vero, è accaduto questa mattina in via Galilei nella zona del Borgo.

L’uomo, un turista tedesco, aveva parcheggiato il suo Suv Mercedes sul posto dei diversamente abili e gli agenti che sono transitati hanno elevato la multa e chiamato la ditta che si occupa dell’installazione per bloccare l’auto. Il conducente è arrivato dopo aver fatto qualche commissione nella zona ed alcuni presenti hanno notato che stava ‘armeggiando’ attorno all’auto. In pochi istanti ha liberato il mezzo dalle ganasce ed è fuggito via, facendo perdere le tracce.

I presenti lo hanno però fotografato ed hanno chiamato la Municipale, segnalando la targa. Sono subito scattate le indagini ed è intanto emerso che il veicolo non è rubato quindi, quasi certamente, il conducente che ha rimosso le ganasce è il proprietari del mezzo. A breve gli agenti della Municipale risaliranno sicuramente a lui e verrà quindi denunciato per danneggiamento ma dovrà ovviamente pagare anche la multa per divieto con tutti i costi del recupero auto, come se fosse stato bloccato con le ganasce.

Il caso è unico nel suo genere, almeno a Sanremo dove, alcuni mesi fa un altro automobilista aveva cercato in modo rudimentale di rimuovere le ganasce senza riuscirvi. Sicuramente si tratta anche di un allarme visto che il turista tedesco di stamattina aveva probabilmente una chiave adatta alla rimozione del ‘blocco’ o comunque un qualcosa di auto costruito.