Sanremo: sta meglio l'uomo precipitato ieri sera dalle scale, si fa strada l'ipotesi del tentato suicidio

Ha riportato diverse fratture ma sta meglio l'uomo precipitato ieri sera dal terzo piano nella tromba delle scale in una palazzina di via Capitan Pesante. Stando alle informazioni raccolte sul posto sembra che il 72enne abbia tentato il suicidio per via della recente separazione dalla moglie, ma gli ulteriori dettagli della vicenda sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto.

L'anziano è stato subito soccorso dal personale della Croce Rossa e dall'automedica del 118. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ed è stato ricoverato in codice "rosso" all'ospedale di Sanremo. Passata la notte pare che le sue condizioni siano lievemente migliorate anche se dovrà fare i conti con diverse fratture in molte parti del corpo.