Sanremo: incidente stradale in via San Francesco, cade dallo scooter una portalettere (Foto e Video)

Incidente stradale, questa mattina in via San Francesco. Un portalettere è caduto dallo scooter mentre imperversava su Sanremo il temporale ed è finito incastrato sotto la sua stessa moto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed un’ambulanza. Difficili i soccorsi, proprio per la pioggia forte che cadeva in quel momento, tanto che i soccorritori hanno allestito una tenda improvvisata.

Il portalettere è stato poi portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. Ovviamente, per consentire i soccorsi, si sono create lunghe code.