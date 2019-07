Sanremo: aveva occupato abusivamente un 'basso' nella Pigna, tunisino fermato dalla Municipale (Foto)

E’ stato svolto venerdì scorso, dopo le numerose segnalazioni di residenti, un servizio mirato all’accertamento di eventuali occupazioni abusive ai danni degli immobili di proprietà comunale e non, nel centro storico.

All’interno di uno di questi, in via Rivolte, è stato scoperto un tunisino irregolare sul territorio. Nella struttura è stato trovato uno stato di grave degrado e, nonostante la porta di accesso fosse sigillata, sono stati trovati all’interno diversi materassi, cumuli di rifiuti e siringhe. Il tunisino è stato accompagnato al Comando e quindi fotosegnalato in Commissariato.

Visto che aveva numerosi precedenti penali, è stato nuovamente denunciato a piede libero per ‘invasione di terreni o edifici’ e accompagnato in Questura ad Imperia e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione. Gli agenti gli hanno notificato un nuovo provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Nell’abitazione sono in corso la bonifica e la chiusura degli accessi. Numerosi altri interventi, finalizzati a sanzionare ed allontanare individui intenti a bivaccare nei pressi di siti considerati di pregio dal punto di vista turistico e architettonico, sono stati svolti dagli agenti della Municipale. Uomini trovati anche spesso in stato di ebbrezza. Per questo sono stati elevati quattro ordini di allontanamento, immediatamente eseguiti, nella zona di via Matteotti e del Casinò.