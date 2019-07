Diano Marina: è mancato l'imprenditore Romano Garibaldi, il cordoglio del gruppo 'Diano Riparte'

Ha cessato di vivere questa notte intorno all' una Romano Garibaldi uno degli imprenditori più conosciuti e amati a Diano Marina.



Cordoglio per la scomparsa è stato espresso dal gruppo 'Diano Riparte': “Romano è appartenuto ad una famiglia conosciutissima ed era stato titolare di una grossa azienda di mobili ed arredamento negli anni in cui l'attività commerciale e turistica nel dianese era in grande fermento. Scompare con lui un uomo di grande umanità e simpatia, con Romano si chiude un'altra pagina della vecchia Diano, lasciando un vuoto in chi l'ha conosciuto incolmabile. Presentiamo alla moglie Giulia ed al figlio Roberto le più sentite condoglianze”.