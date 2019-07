Cade da un albero mentre lavora in campagna tra Taggia e Castellaro e viene trasportato in elicottero al San Martino di Genova per una serie di ferite e sospette fratture su diverse parti del corpo.

E’ un uomo che, nel tardo pomeriggio di oggi è caduto ed è stato soccorso prima dalla Croce Verde di Arma di Taggia, che lo ha portato all’eliporto, da dove è stato trasportato nel capoluogo.

Le sue condizioni sono piuttosto serie ed è stato deciso l’intervento del velivolo.