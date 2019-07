Bordighera: dopo l'Arziglia imbrattato anche il 'Marabutto', colpevoli subito presi e multati

Dopo l’imbrattamento degli scogli della settimana scorsa, nella zona dell’Arziglia a Bordighera, importante e tempestivo intervento venerdì scorso, da parte della Polizia Municipale della città delle palme, alla Pineta di Bordighera.

Sono infatti intensificati i controlli degli agenti, per evitare il ripetersi di azioni simili contro il patrimonio comunale e, per questo vengono utilizzate sia telecamere presenti sul territorio che pattugliamenti. Una pattuglia ha scovato, mentre stavano imbrattando il porfido vicino al ‘Marabutto’, tre ragazzi maggiorenni che sono stati bloccati, identificati e denunciati a piede libero. Per loro è scattata la multa da 500 euro e dovranno anche farsi carico di tutte le spese che saranno affrontate per la pulizia dell’area.

“Il presidio e il controllo danno i loro frutti - dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito – anche se purtroppo Bordighera è stata oggetto di atti vandalici che l’hanno ferita e colpita profondamente. Faremo tutto quanto possibile per difendere la nostra meravigliosa città dalle mani di persone che sprecano il loro tempo rovinando, imbrattando, disprezzando la bellezza del nostro territorio”.