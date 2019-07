Ventimiglia: al 'IV Trofeo Enzo', quarto secondo posto della stagione per il Sestiere Cuventu

Ancora soddisfazioni per il Sestiere Cuventu di Ventimiglia. Domenica 7 luglio si è svolto il 'IV Trofeo Enzo', organizzato dal Sestiere Marina, regata in linea con partenza da Nervia ed arrivo alla Marina San Giuseppe. I ragazzi biancorossi hanno conquistato il quarto secondo posto della stagione, confermandosi equipaggio rivelazione dell'anno.

La classifica di regata è ormai la solita, primo il Campu, secondo il Cuventu, terzo il Burgu, quarta la Marina e quinta la Ciassa. Con questo risultato la classifica del campionato comunale, valido per la scelta della corsia del Palio Marinaro è la seguente: Campu 32 punti, Cuventu 24, Burgu 14, Marina 14, Ciassa 8.