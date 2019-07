Un aperitivo ligure in giardino fra i profumi delle erbe aromatiche

Cinzia Chiappori, brava e attivissima chef dell’Osteria del tempo stretto di Albenga propone per tutti i mercoledì di luglio e agosto un aperitivo con vini liguri e stuzzichini gourmet nel suo giardino fresco e accogliente, caratterizzato dalla presenza di molte varietà di erbe aromatiche.

A partire dalle 19.30 e fino all’ora di cena si potranno godere i profumi del giardino e le deliziose preparazioni della padrona di casa in un angolo verde poco conosciuto e che merita una visita per trovare fresco e relax.

Un momento di convivialità in un ambiente informale e accogliente, dove non dovremo aspettarci taglieri di formaggi e salumi, ma cose diverse, legate alla tradizione ligure, ma nello stesso tempo rielaborate con prodotti a km zero e con i profumi dell’orto. Il prezzo dell’aperitivo è di 15 euro a persona e dopo l’aperitivo, per chi vuole, è possibile fermarsi a cena scegliendo il menù degustazione o alla carta. Per Informazioni e prenotazioni telefonare al 392 622 1924

L’osteria del Tempo Stretto è un Ristorante della Tavolozza e si trova a Albenga in regione Rollo, al numero civico 40 Il locale è aperto dal lunedì al sabato e le ferie sono variabili.

http://www.ristorantidellatavolozza.it/