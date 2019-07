Sanremo: affidato ad una azienda del varesotto l'allestimento dei 'gonfiabili' in piazza Colombo

E’ stato vinto dall’azienda della provincia di Varese Claudi Sonny, il bando per i gonfiabili per bambini da posizionare in piazza Colombo per il periodo estivo, nell’ambito dell’evento ‘Un salto in centro’.

Il vincitore avrà 500 metri quadri di spazio per sistemare spettacoli di intrattenimento ed attività ricreative e ludiche (es. spettacoli di artisti di strada, magia ed illusionismo e simili) per bambini. Il periodo di posizionamento e le attività saranno concordati con l’amministrazione ed i relativi adempimenti e costi in merito saranno a suo totale carico.