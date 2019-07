Molini di Triora ed Andagna hanno ricordato le 29 persone uccise dai tedeschi nel luglio del 1944

Le famiglie di Molini di Triora e della frazione di Andagna ancora una volta hanno ricordato le vittime dell’eccidio che colpì questo comune nel luglio del 1944. Sono passati ben 75 anni da quei tragici giorni e gli abitanti di questi borghi hanno sempre onorato la memoria degli scomparsi, barbaramente uccise dalle truppe tedesche.



Nei primi giorni di luglio del 1944 Molini di Triora è stato uno dei paesi più colpiti ma non il solo. Si trattò di un'azione di rappresaglia da parte delle truppe nazifasciste, dopo alcune pesanti sconfitte inflitte dai partigiani a giugno.



Morirono 29 vittime civili, 8 barbaramente fucilate in Andagna, 13 arse vive in Molini (di cui 9 erano persone della piccola frazione di Gavano, 2 del paese di Corte, uno di Badalucco e uno di Sanremo) inoltre si contarono altre 8 vittime giustiziate sommariamente. Oltre a questo bilancio pesantissimo, il paese venne letteralmente devastato dalle abitazioni agli edifici pubblici, vennero distrutti gli archivi, gli alberghi, l’ufficio postale e persino il comune che venne fatto saltare in aria.



Tra sabato e domenica, si sono svolte due cerimonie distinte, alla presenza del sindaco Manuela Sasso, del presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda, di numerosi esponenti dell’amministrazione e dell’opposizione, nonché dei rappresentanti dei Carabinieri, degli alpini e dell’ANPI. Inoltre erano presenti anche molti rappresentanti dei Comuni della Valle Argentina e della Valle Armea a testimonianza di come quei tragici fatti abbiano fatto male e lasciato un segno indelebile a tutto il territorio e non ad un singolo paese.



Per non dimenticare, questo l’elenco delle vittime decedute:



Allaria Giobatta Secondo di G.B., civile, colpito presso il fossato in località “fontanette” Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Giobatta fu Antonio, civile, trucidato a Molini di Triora il 5.07.1944

Allaria Olivieri Francesco fu Antonio, civile, fucilato a Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Olivieri Gerolamo di Giuseppe, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Olivieri Giacomo fu Giacomo, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Olivieri Giobatta fu GB, anni 90, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Olivieri Giobatta fu GB, anni 53, civile , fucilato in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944

Allaria Olivieri Giovanetta fu Giovanni, anni 42, civile, fucilata in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944

Allaria Olivieri Giuseppe di Antonio, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Olivieri Giuseppe fu Antonio, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Allaria Oliveri Vincenzo fu GB, anni 48, fucilato in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944

Anfossi Virgilio fu Giuseppe, proveniente da Sanremo, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Arnaldi Francesco di Francesco, civile, fucilato il 4.07.1944

Basso Pietro fu Antonio, anni 78, fuciilato presso la strada Argentina il 3.07.1944;

Boerii Antonio fu Francesco, di Badalucco, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Bronda Pietro fu G.B., anni 55, fucilato presso il rio Capriolo – Molini di Triora il 3.07.1944;

Capponi Giovanni di G.B., anni 37, civile, fucilato in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944;

Corradi Giobatta di Giuseppe, anni 50, civile, fucilato in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944;

Corradi Pietro di Francesco, anni 56, civile, fucilato in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944;

Donzella Angelo fu Angelo Battista, nativo di Corte, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Emanuelli Maria Marina fu Giovanni, anni 77, maestra benemerita, ferita in Frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944 deceduta il 10.07.1944 a causa ferite riportate;

Faraldi Enrico fu Antonio, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Faraldi Livio fu Antonio, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Maiano Antonio fu Antonio, civile, tra le prime vittima dell'eccidio, colpito al ventre dai colpi di mitraglia nella località denominata “Enscio” - Molini di Triora il 307.1944 aiutato da Capponi deto “Talalua” riesce a raggiungere la sua casa dove cesserà di vivere la mattina seguente;

Moraldo Giacomo Lauretano fu Pietro, anziano, tra le prime , ucciso sulla strada che conduce a Perallo il 3.07.1944;

Moraldo Maria Caterina di Silvio, nativa di Gavano, anni 16, civile, bruciata vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Moraldo Vincenzo fu Giacomo, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Pastorelli Domenico di Settimo, nativo di Gavano, civile, bruciato vivo in via San Bernardo (attualmente Via Nuova) – Casa Campoverde – Molini di Triora il 4.07.1944;

Rodini Paolo di Antonio, anni 54, civile, fucilato in frazione Andagna – Molini di Triora il 3.07.1944.