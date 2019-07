Dopo il nuovo record italiano sui 400 metri oggi pomeriggio intervista all'imperiese Davide Re su Radio Onda Ligure

Davide Re, il primo atleta italiano a scendere sotto i 45'' nei 400 metri, si racconta oggi a Radio Onda Ligure 101. Sarà una interessante occasione per conoscere meglio il 26enne atleta ligure, ma milanese di nascita, che corre per le Fiamme Gialle e che in questi giorni si sta preparando per il meeting di Montecarlo del 12 luglio, in Diamond League.

Davide ha da poco ritoccato il primato italiano con 44"77, il migliore europeo dell'anno sui 400 piani, il tredicesimo a livello mondiale. L’intervista a Davide Re è in programma alle 15.10. Sarà possibile seguire la diretta anche sul sito www.ondaligure.it