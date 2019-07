"Ben vengano i controlli sulla strada ma con gli agenti non con i dissuasori tanto di moda adesso e che servono solo alle amministrazioni per non assumere vigili e risparmiare soldi da buttare da un'altra parte. Il Vigile in strada è il primo contatto con le persone e rappresenta le Istituzioni, a lui ti puoi rivolgere e chiedere un consiglio o segnalare un disguido.

I nostri amministratori si lamentano sempre per la carenza di personale e basta.