A Camporosso Mare grazie all'esperto del settore Marco Damele il primo 'info point' per la cipolla egiziana

A Camporosso Mare, in via Braie, é aperto tutti i giorni il primo InfoPoint ed emporio dedicato all cipolla egiziana ligure. Vendita di bulbi, piante in vaso , libri, degustazioni, visite guidate, consigli e suggerimenti sulla crescita e sviluppo del pregiato ortaggio a km 0.

La passione per le cose buone, dalla coltivazione storica dell'Asparagus plumosus alla 'moderna riscoperta' della Cipolla egiziana ligure è una tradizione di famiglia, che da generazioni coltiva e tutela il territorio, così come il legame con la biodiversità ed i prodotti di qualità. Un luogo di aggregazione unico nel suo genere per far conoscere direttamente ai consumatori il nostro lavoro, i nuovi orizzonti della cipolla egiziana ligure, in un tracciato di memoria legata al territorio necessaria e fondamentale per continuare insieme un cammino di salvaguardia delle tradizioni e promozione delle eccellenze. E’ dalla sinergia che nascono grandi progetti, nell’intento all'interno del point, di promuovere quotidianamente l ‘amore per la terra attraverso una migliore conoscenza del proprio territorio dal punto di vista culturale, agronomico e ambientale sostenendo quel senso di “appartenenza” e aggregazione che costituisce il substrato ideale per il futuro della nostro comparto agrofloricolo.

Marco Damele, ideatore del progetto è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori, ha orientato l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce.