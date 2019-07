Ventimiglia: alla Nevada Srl l’appalto dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile sulla passeggiata mare nel tratto fra via Lamboglia e via Tacito

Sarà realizzata dalla Nevada Srl di Trentola Ducenta la pista ciclabile sulla passeggiata Trento Trieste nel tratto che va da via Lamboglia a via Tacito. Con un ribasso d’offerta del 26,071%, sull’importo dei lavori a base di gara e per un importo netto di aggiudicazione di 221.787 euro, oltre a 10.000 euro di oneri per sicurezza, sarà la ditta a completare il tratto di pista ciclopedonale.

Il progetto definitivo era stato approvato dall’Amministrazione Ioculano nell’ambito della programmazione transfrontaliera “Alcotra Italia-Francia 2014-2020”. Pista ciclopedonale che si aggiungerà a quella che collega Ventimiglia con Camporosso e che attraversa il nuovo parco urbano.