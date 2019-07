Elezioni regionali: i Giovani Democratici "Serve una scossa al nostro partito, non vogliamo che la Liguria sia solo un trampolino per Toti"

Non si può pensare di costruire l’alternativa alla giunta Toti e dunque presentare una nuova proposta ai liguri partendo solo dal Partito Democratico: al Gruppo Regionale del PD va il nostro ringraziamento per il lavoro di opposizione svolto - spesso in solitudine - in questi anni.

Come punto di partenza per la costruzione del nostro programma di Liguria2020, è necessario instaurare un rapporto con le associazioni, i sindacati e tutti i corpi intermedi: serve una discussione ampia e partecipata che punti a costruire un largo campo progressista.

In questa discussione noi saremo in prima fila per dare un contributo e portare le nostre proposte: trasporti, ambiente, lavoro, scuola, politiche giovanili e sulla casa in primis. Siamo giovani militanti ma ancor prima studenti pendolari e lavoratori, viviamo quotidianamente le (non)politiche della Giunta Toti come la disuguaglianza di trattamento economico nel trasporto pubblico, una netta visione pro-cemento per i nostri territori e la pessima attenzione al tema del Lavoro e dello Sviluppo.