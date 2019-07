Sanremo: domani “Il mio Cubo suona il Rock” con il live di Quel Duo Lì e Cantiere 164 (Video)

Le serate musicali del Cubo non sono solo all’insegna del disco, del vinile o delle tracce digitali. A due passi dal mare, sui ‘Tre Ponti’, si può anche suonare live. Da quest’idea nasce la prima serata de “Il mio Cubo suona il Rock”, doppio live domani sera allo stabilimento balneare di strada Tre Ponti.

Si parte alle 19 con Quel Duo Lì, duo di Ceriana specializzato in cover, per poi proseguire alle 21 con i Cantiere 164, direttamente da Albisola, progetto musicale molto interessatene pronto per l’uscita del nuovo disco entro la fine dell’anno e lanciato nel panorama musicale nazionale.

In attesa del doppio live di domani, ecco il trailer della serata: