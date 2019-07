San Bartolomeo al Mare: domani per il 'M&T Festival', lo spettacolo dei 'QuuenMania' con Katia Ricciarelli

Cresce l'attesa a San Bartolomeo al Mare per lo spettacolo che domani sera darà il via alla edizione 2019 del M&T Festival, la maratona di eventi nel segno della cultura, del divertimento, dello spettacolo, della musica, del teatro, della lettura che da 26 anni si svolge nella piccola cittadina del Golfo Dianese.

Sul palco domani andrà in scena Forever Queen con la cover band QueenMania che ospiterà la cantante lirica Katia Ricciarelli in uno show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia, arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury. Katia Ricciarelli canterà “Barcelona”, “Guide Me Home”, “Wants To Live Forever” e altri brani leggendari.

Mercoledì serata dedicata alle Emozioni con il format Mi-Love: Musica, Letteratura e arti visive. Giovedì la prima rappresentazione assoluta della pièce teatrale Quattro ristoranti e un funerale, risate garantite a cura della Associazione Culturale Le Fanfalucche. Venerdì due ore con i grandi successi della musica italiana ed internazionale proposti dalla SuperBand. Sabato la performance di uno personaggi più straordinari ed eclettici del mondo musicale italiano, Gegè Telesforo. Domenica serata finale con le canzoni autobiografiche di Sergio Moses.