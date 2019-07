Premio Imperia Musicale: proseguono le iscrizioni con nuovi premi in palio per il vincitore

Proseguono le iscrizioni alla seconda edizione del Premio Imperia Musicale, lo spazio dedicato alle nuove proposte del panorama musicale nazionale e rivolto a tutti quegli artisti, musicisti e cantautori che si esibiscano in formazione acustica. Le selezioni live si terranno martedí 6 agosto alle 21 in piazza San Giovanni.

In palio, per il vincitore, la possibilità di aprire il grande concerto della terza serata del Festival, prevista per mercoledì 7 agosto in Banchina Aicardi a Imperia e che vedrà ospiti sul palco Alexia e The Niro. E” possibile iscriversi, gratuitamente, alla pagina che segue, fino al 21 luglio incluso.