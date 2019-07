Manca poco a Herculis EBS 2019, ecco il parterre dei partecipanti

Il parterre di Herculis EBS 2019 (Monaco, Stade Louis II, venerdì 12 luglio) sarà ugualmente di livello stellare. La lista degli iscritti è ormai stata completamente svelata e gli appassionati dell'atletica avranno di che strabuzzare gli occhi: come sempre Herculis EBS promette di essere uno dei migliori meeting di atletica al mondo.



Queste le principali star in gara a Montecarlo:



100 maschili

Alla partenza dei 100 più attesi della stagione ci sarà l'élite della disciplina: il Campione del mondo Justin Gatlin, la stella nascente americana Noah Lyles, il Campione NCAA Divine Oduduru, il francese Jimmy Vicaut, detentore del record europeo.

400 maschili

L'imperiese Davide Re, fresco detentore del record italiano con 44:77 dovrà vedersela con il Campione europeo Matthew Hudson-Smith e con Abderrahman Samba, secondo miglior performer di tutti i tempi sui 400 ostacoli.



800 maschili

Come sempre gli 800 saranno una delle gare regine di Herculis EBS. Saranno al via il Campione del mondo e detentore del record di Francia Pierre-Ambroise Bosse, il Campione europeo Adam Kszczot, e gli straordinari Nijel Amos e Emmanuel Korir.



1500 maschili

Solo talenti straordinari al via: il Campione del mondo Elijah Montonei Manangoi, il detentore del record del mondo indoor Samuel Tefera, il Campione europeo Jakob Ingebrigtsen, 18enne.



3000 siepi maschili

Ci saranno il vincitore della scorsa edizione Soufiane El Bakkali, il miglior tempo mondiale di quest'anno Getnet Wale e Takele Nigate, Campione del mondo junior 2018.



Salto con l'asta maschile

C'è tutto quel che serve per un concorso ad altezze stratosferiche: il Campione del mondo Sam Kendricks, il detentore del record del mondo Renaud Lavillenie, il Campione d'Europa e stella nascente Mondo Duplantis.



Salto triplo maschile

Che gara! Con il Campione olimpico e del mondo Christian Taylor, il Campione del mondo indoor Will Clave, il cubano naturalizzato portoghese Pedro Paolo Pichardo e il Campione europeo Nelson Evora.



Giavellotto uomini

La superstar francese Kevin Mayer, Campione del mondo e recordman mondiale del decathlon sarà in gara contro Thomas Röhler, Campione olimpico e d'Europa, Magnus Kirt, primatista stagionale.



200 femminili

Sarà una gara strepitosa con la Campionessa olimpica dei 400 Shaunae Miller Uibo, la Campionessa olimpica dei 200 Elaine Thompson, la Campionessa del mondo e vice olimpica Dafne Schippers, la straordinaria ivoriana Marie-Josée Ta Lou.



800 femminili

Laura MUIR, Campionessa europea dei 1500 e Ajee Wilson, bronzo agli ultimi Mondiali. Una gara da non perdere.



Miglio femminile

Tre recordwoman mondiali al via: Genzebe Dibaba, Beatrice Chepkoech e Sifan Hassan. La gara sarà denominata « Brave Like Gabe Mile » in memoria di Gabrielle GRUNEWALD.



400 ostacoli femminili

In gara la Campionessa del mondo Kori Carter, la giovane superstar e Campionessa del mondo junior Sydney McLaughlin e la Campionessa europea Léa Sprunger.



I tesserati alla FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) potranno usufruire della straordinaria opportunità di assistere gratuitamente al meeting Herculis EBS 2019, inviando la scansione della tessera in corso di validità. In alternativa potranno recarsi direttamente alla biglietteria dello stadio, nelle ultime 3 settimane prima del meeting, con identiche modalità. I posti vengono assegnati nel limite della disponibilità. L'informazione, già annunciata nell'ultimo comunicato, è ora confermata anche dal sito ufficiale FIDAL http://www.fidal.it/content/Monaco-gratis-per-i-tesserati-FIDAL/122355

Maggiori info e biglietteria https://monaco.diamondleague.com/it/home/