Badalucco: giovedì prossimo all'Art Gallery di piazza Duomo il documentario 'I cartElami' di Marco Kuveiller

Giovedì prossimo alle 20:30, all'Art Gallery di piazza Duomo a Badalucco, sarà proiettato un documentario del regista Marco Kuveiller dal titolo ‘I cartElami’. Si tratta di un evento organizzato dal Comune di Badalucco e ‘Punto diffusione’. Prima della proiezione è prevista una breve introduzione del registra, Marco Kuveiller.

Una scoperta collettiva di una terra con la sua gente e la sua arte nascosta. La serie, ideata da Marco Kuveiller e Franco Boggero, vuole mostrare l’arte di un Italia sconosciuta e mostrarla com'è oggi, inserita nel suo universo culturale e ambientale, un mezzo per entrare in luoghi fuori dall'immaginario comune e stimolare la fantasia dello spettatore. Lo spettatore sarà guidato nei percorsi, facendogli godere lo spirito della scoperta con una serie di sorprese.

Sorpresa e scoperta sono le caratteristiche di questo safari culturale. Cosio come il lago Vittoria, Ubaghetta come la capanna dei Pigmei. Risalire verso l'interno alle sorgenti dello sconosciuto, un viaggio in luoghi e in ambiti molto diversi da quelli percorsi normalmente sia dai viaggiatori che dai turisti.