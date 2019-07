Domenica prossima al Colle di Nava torna il classico appuntamento di luglio con la 'Festa della Lavanda'

Si svolge domenica prossima al Colle di Nava, la tradizionale ‘Festa della Lavanda’. Come ogni anno il colle tra Liguria e Piemonte sarà letteralmente invaso dal profumo della lavanda, ma non mancherà il mercatino di artigianato e prodotti locali.

Ci saranno mazzetti di lavanda per tutti e non mancheranno le classiche frittelle di mele della nonna, i giochi per bambini, una mostra fotografica ed una passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee, con partenza alle 14.30 insieme all’associazione Altea.

L’ingrediente principale della giornata sarà, come ogni anno insieme alla lavanda, tanta allegria da condividere. Per informazioni ci si può rivolgere al 3475004130.