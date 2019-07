Al via il 'Bordighera Summer Fun', evento di animazione nelle spiagge e sul lungomare della Città delle Palme

Ha preso il via in questi giorni 'Bordighera Summer Fun', il programma, fortemente voluto dall’Amministrazione, che animerà per tutta l’estate le spiagge ed il lungomare della Città delle Palme.

Attività sportive, baby dance, laboratori, mini club, danza: il calendario propone, dal lunedì al sabato nell’arco della giornata, occasioni di svago e divertimento concepite per soddisfare le preferenze di diverse fasce d’età, a partire dai più piccoli. La partecipazione è libera e gratuita.

“Credo molto in questa iniziativa - dichiara Vittorio Ingenito -. Gli appuntamenti di Bordighera Summer Fun arricchiscono ulteriormente l’offerta di eventi, già nutrita, con cui vogliamo confermare una volta di più la nostra vocazione turistica. Invito tutti, Cittadini ed Ospiti, a consultare il programma per trovare l’attività che più li incuriosisce e a lasciarsi coinvolgere per vivere in modo nuovo e giocoso le spiagge, il Chiosco della Musica, la Rotonda”.

Bordighera Summer Fun è una iniziativa del Comune di Bordighera, in collaborazione con Protango, l’A.S.D. LifeRevolution, l’A.S.D. Happiness e il Fight Team Ponente.



(in basso, la locandina dell'iniziativa)