Ventimiglia: controlli della Municipale non solo il venerdì, oggi sequestrate borse e cinture (Foto)

Non solo venerdì per i controlli ed i sequestri di merce contraffatta, per la Polizia Locale di Ventimiglia. Gli agenti della Municipale, infatti, controllano il territorio ed i venditori abusivi anche nel corso del giorni in cui non c’è mercato, visto che le griffes fasulle impazzano anche in altri giorni, con la richiesta aumentata per l’arrivo dei turisti.

I Vigili hanno notato un senegalese nel centro della città di confine e, mentre si stavano avvicinando questo è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. Sul selciato ha lasciato un buon numero di borse e cinture, tutte con il marchio contraffatto, che sono state sequestrate dagli agenti.