Sanremo: vandalizzati i 'Velo ok' appena installato in corso Inglesi, la conferma dello scarso senso civico di alcuni (Foto)

Oltre ai cosiddetti ‘furbetti dell’immondizia’ Sanremo conferma il pessimo senso civico di alcuni residenti anche con i ‘Velo ok’, da poco installati dal Comune matuziano.

Tralasciando la serie di commenti che vengono giornalmente pubblicati sui social network, da persone che probabilmente non sanno come funziona un ‘Velo ok’ e pur comprendendo in parte che l’installazione delle colonnine non sia la panacea di tutti i mali ed in particolare quello dell’alta velocità, ancora una volta i vandali hanno fatto la loro parte.

Dopo aver notato che sulle colonnine è presente un adesivo che raffigura una macchina fotografica ed aver probabilmente letto alcuni messaggi pubblicati sempre sui social, dove veniva ulteriormente sottolineato, hanno pensato bene di stracciare via gli adesivi. I fatti sono avvenuti i corso Inglesi e strada Solaro.

Un atto vandalico vero e proprio, in sfregio all’installazione delle colonnine che, come tra l’altro evidenziato anche da una serie di Amministratori di città vicine a Sanremo, non fanno i miracoli ma fungono da deterrente, senza dimenticare che vengono attivate saltuariamente e, quindi, comminano multe a chi transita sopra la velocità consentita.

E’ questo, infatti, che in molti non sanno. Effettivamente i ‘Velo ok’ non sono sempre attivi, ma dovrebbero sconsigliare le velocità eccessive, proprio perché automobilisti e motociclisti non sanno se e quando lo saranno. D’altro canto anche i passaggi pedonali rialzati, seppur fastidiosi per il transito, sono dei deterrenti verso le alte velocità.

Probabilmente a troppe persone, a Sanremo (ma anche nelle altre città) non piace il rispetto delle regole e, per questo basta vedere come viene trattato l’ambiente in generale e nel conferimento dell’immondizia in particolare. Ora vedremo se, e come, prenderà provvedimenti in merito palazzo Bellevue.