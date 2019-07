Sanremo: si rompe una pompa di benzina, carburante in strada in via Dante Alighieri. Intervento dei Vvf (Foto)

Si rompe una pompa di benzina ed il carburante si riversa su via Dante Alighieri. E’ accaduto poco prima delle 13 nella via che attraversa il quartiere di Baragallo a Sanremo.

A dare l’allarme i residenti, preoccupati sia per eventuali esplosioni che per incidenti che il liquido avrebbe potuto provocata chi transitava. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo ed è stato chiesto quello dei titolari del distributore.

Per fortuna non si sono registrati incidenti o feriti e la strada, che è in via di bonifica, non è stata chiusa al traffico. Chiuso, almeno per ora, il distributore.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)